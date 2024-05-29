Артем Дзюба покидает "Локомотив"

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба покидает футбольный клуб "Локомотив", за который выступал последние два года. Клуб не стал продлевать с нападающим контракт, он ушел на правах свободного агента.

"За полтора сезона в составе "Локо" Артем провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Помимо этого обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов. Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!", - говорится в заявлении клуба.