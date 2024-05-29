В Краснокамске горит мусорная свалка

На полигоне твердых коммунальных отходов Краснокамска сегодня произошел пожар. Об этом сообщил глава Краснокамского округа Игорь Быкариз в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время принимаются меры по локализации пожара.

Со стороны компании "Буматика" работают шесть единиц спецтехники. На тушении пожара работают 13 сотрудников отряда государственной противопожарной службы и три машины МЧС. Организуется подача воды с пожарного водоема.