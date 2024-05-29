В ВШЭ предложили провести "демонстрационный" ядерный взрыв для устрашения Запада

Заместитель директора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов предложил российским властям подумать о проведении "демонстрационного" ядерного взрыва для устрашения Запада – в ответ на разрешение со стороны партнеров Украины использовать их оружие для ударов по объектам на территории России.

"Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, – страх перед ядерной войной", - говорится в публикации Суслова в журнале "Профиль".