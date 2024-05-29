Тюменца оштрафовали за уклонение от уплаты налогов в 59 миллионов рублей

В Тюмени вынесен приговор по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 59 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывший директор строительной компании осужден по статье "Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере". Мужчина оштрафован на 250 тыс. руб.

По сообщениям регионального следственного комитета осужденный уклонился от уплаты налогов за второй квартал 2022 года путем создания формального документооборота с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, органами следствия наложен арест на имущество организации и предпринимателя на сумму равную сумме неуплаченных налогов.