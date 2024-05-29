Все пункты выдачи СДЭК начали выдавать отправления после сбоя

Все пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В компании отметили, что работают над восстановлением полного обслуживания.

Напомним, сервис приостановил обработку заказов утром 26 мая. Сбой затронул приложение и сайт компании — в данный момент они недоступны. В СДЭК временно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

По мнению юристов, после сбоев в работе оператора экспресс-доставки СДЭК его клиенты вправе обратиться за выплатой неустоек.