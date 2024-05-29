29 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга на два дня перекроют дорогу ради фестиваля барбекю

В Екатеринбурге будет перекрыт участок центра ради проведения фестиваля барбекю. Соответствующее постановление подписал заммэра Игорь Сутягин.

Согласно документу, фестиваль пройдет 1 и 2 июня в Историческом сквере – в квартале улиц Горького – Малышева – Воеводина – проспекта Ленина. В эти дни с 08.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта по улице Воеводина – от дома № 4 по улице Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина.

"Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга разработать схему организации дорожного движения, ограничивающую проезд транспортных средств по улице Воеводина, от дома № 4 по улице Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина... Муниципальному бюджетному учреждению "Центр организации движения" разместить дорожные знаки, ограничивающие проезд транспортных средств по улице Воеводина, от дома № 4 по улице Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина", - говорится в документе.

Подготовка к фестивалю уже стартовала. Монтаж всех конструкций будет производиться без риска разрушения для плиточного покрытия сквера. На территории проведения мероприятия установят 20 передвижных туалетных кабин и 20 контейнеров для сбора мусора. За безопасностью гостей и организаторов фестиваля будут следить сотрудники МЧС и "скорой" помощи.

Помимо этого, с 08.00 до 23.00 1 и 2 июня запретят продажу алкоголя в границах улиц 8 Марта – Малышева – Горького – проспекта Ленина.

Теги: Екатеринбург, фествиаль барбекю, улица, движение


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