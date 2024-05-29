Мишустину доложат о досмотре нижнего белья школьниц из Воронежа

В Госдуме возмутились действиями сотрудников воронежской школы, где учениц заставляли раздеваться до белья, чтобы пройти рамку металлоискателя перед экзаменами. Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал доложить о ситуации премьер-министру Мишустину, а также сделал выговор думскому комитету по просвещению, который должен заниматься такими вопросами.

"Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будет раздевать. Кто это придумывает? Кто разрешил? Приглашайте уполномоченного по правам человека, если у вас не хватает инструментов влияния. Мы ждем, чтобы комитет по просвещению в дни проведения экзаменов практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию. И спрашивал с тех, кто вот такие перегибы допускает", - сказал Володин.

Напомним, ранее стало известно, что девочек в одной из воронежских школ досматривали буквально до белья. Одной из школьниц пришлось снимать бюстгальтер с железными элементами, на которые реагировал металлоискатель. При этом учитель и охранники настаивали на раздевании детей. Одна из девочек так и не была допущена до экзамена. В областной администрации при этом встали на сторону школьных сотрудников, заявив, что те лишь выполняли инструкцию.

Глава комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Нина Останина заявила журналистам, что считает педагогов, допустивших ситуацию, профнепригодными и призвала их отстранить от работы.