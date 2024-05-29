Mash: Блиновский уехал из воинской части в Москву

Алексей Блиновский уехал из воинской части в Москву, его вызвали на следственные действия, сообщает Mash со ссылкой на его сослуживцев.

По информации телеграм-канала, муж "королевы марафонов" выехал в ночь с воскресенья на понедельник, но до Москвы вчера не доехал. Следователи решили, что он пытается скрыться, однако самоволку на него пока заводить не стали: срок, на который его отпустил командир, еще не истек.

В то же время источник Shot сообщает, что Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР. На время "переоформления" он мог выехать за пределы региона. После прохождения дополнительного обучения Блиновский будет отправлен на линию боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что муж блогера Елены Блиновской Алексей покинул расположение воинской части в Донецке, где служил. Его местоположение сейчас неизвестно.

В апреле стало известно, что супруг "королевы марафонов" обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение главному следователю Москвы приостановить "действия, направленные на расторжения контракта" с Минобороны. Эти действия, по мнению Блиновского, незаконны. До этого выяснилось, что Алексей Блиновский, находящийся под следствием, в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями.