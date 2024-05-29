Матч за Суперкубок России по футболу могут провести в Екатеринбурге

Екатеринбург оказался в числе городов, которые претендуют на проведение матча за Суперкубок России по футболу в нынешнем году.

Встреча за Суперкубок запланирована на 13 июля. Трофей разыграют между собой чемпион России и обладатель Кубка страны.

По данным Матч ТВ, претендентами на проведение решающей игры являются несколько городов: Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Краснодар, Самара и Калининград. Место матча определит бюро исполкома Российского футбольного союза.

Чемпионом нынешнего сезона стал петербургский "Зенит". Он же в Суперфинале Кубка России 2 июня сыграет с калининградской "Балтикой". В случае победы команды Сергея Семака соперником по Суперкубку будет серебряный призер чемпионата "Краснодар".

Стоит отметить, что Екатеринбург еще не принимал матчей за Суперкубок России по футболу. В городе проходили два финала Кубка страны – в 2012-м и 2020-м годах.