II семейный международный экофестиваль прошел в Астрахани

Заместитель министра экономического развития Лейсан Шафикова выступила с приветственным словом к гостям мероприятия. Она отметила, что правительством Астраханской области уделяется особое внимание развитию семейного вида туризма и досуга.

«Считаю, что фестиваль является уникальной площадкой для популяризации семейных и экологических ценностей, в том числе через экологическое просвещение и воспитание», — отметила замминистра.

Совместно с Астраханским туристско-информационным центром и волонтерами гостеприимства организованы мастер-классы для детей по раскрашиванию рисунков с изображением флоры и фауны региона. Были проведены беседы о необходимости беречь природу и важности участия в акции «Голубой патруль».

Фотоконкурс, который прошел в рамках фестиваля, завершился, на празднике подведены итоги и объявлены победители.

В завершение фестиваля члены Молодежного правительства Астраханской области провели с участниками и гостями фестиваля флешмоб «Астраханская волна».

Астраханцы и гости города приняли участие в интерактивной программе.