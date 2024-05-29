II семейный международный экофестиваль прошел в Астрахани
Заместитель министра экономического развития Лейсан Шафикова выступила с приветственным словом к гостям мероприятия. Она отметила, что правительством Астраханской области уделяется особое внимание развитию семейного вида туризма и досуга.
«Считаю, что фестиваль является уникальной площадкой для популяризации семейных и экологических ценностей, в том числе через экологическое просвещение и воспитание», — отметила замминистра.
Совместно с Астраханским туристско-информационным центром и волонтерами гостеприимства организованы мастер-классы для детей по раскрашиванию рисунков с изображением флоры и фауны региона. Были проведены беседы о необходимости беречь природу и важности участия в акции «Голубой патруль».
Фотоконкурс, который прошел в рамках фестиваля, завершился, на празднике подведены итоги и объявлены победители.
В завершение фестиваля члены Молодежного правительства Астраханской области провели с участниками и гостями фестиваля флешмоб «Астраханская волна».
Астраханцы и гости города приняли участие в интерактивной программе.