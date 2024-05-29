В Нижневартовске рухнул грузовой лифт с женщиной и ребенком

В Нижневартовске сорвался грузовой лифт с женщиной и маленьким ребенком в доме №86 по ул. 60 лет Октября. Об этом она сообщила в группе "Типичный Нижневартовск" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина зашла в грузовой лифт на шестом этаже утром, 28 мая. Кабина внезапно начала падать.

"Примерно в 7.50 я с сыном зашла в грузовой лифт на шестом этаже и как только дверь закрылась, лифт весь задергался и полетел вниз, начал стопориться и резко, грубо остановился между вторым и третьим этажом. Ребенок сильно испуган, мы присели на корточки, и так сидели. Мы ждали механика минут 15, пока нас вызволили из этого горе лифта", - сообщила вартовчанка.

По данным УК №1, обслуживающей дом, лифт остановился в результате сработки автоматики. Механик прибыл на место своевременно. По регламенту, на вызов должны реагировать в течение получаса. После осмотра лифт запустили в работу. Причина инцидента выясняется. Сейчас лифт в исправном состоянии. Последний осмотр технического состояния лифта проводился в январе текущего года.