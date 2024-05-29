Путин поддержал новое выдвижение Паслера, при котором затопило Оренбургскую область

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, у которого в регионе в этом году случился самый масштабный паводок, попросил Владимира Путина одобрить его кандидатуру на участие в выборах главы области.

"Владимир Владимирович, заканчиваются мои пятилетние полномочия как губернатора. При вашей поддержке, поддержке, конечно же, жителей Оренбургской области готов участвовать в выборах и продолжать работать, если вы не возражаете", - сказал губернатор президенту во время встречи в Кремле.

"За предыдущие годы вы немало сделали, и вижу, что настроены на такую же активную работу, понимаете, что нужно сделать, что является первоочередным для того, чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась еще более устойчивой. Поэтому желаем только успехов. Конечно, все будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья", - сказал в ответ Путин.

Многие жители страны узнали об этом губернаторе лишь во время масштабных паводков в Оренбургской области, и то в негативном ключе. Паслер, выходец из свердловских структур Виктора Вексельберга, появился на публике лишь тогда, когда жители Орска начали выражать недоверие местной власти и собрались на народный сход. В итоге они смогли попасть на встречу к Паслеру, но тот первым делом в грубой форме потребовал от пришедших не снимать мероприятие и выключить мобильные устройства, сказав: "Телефоны все убрали!".

Впоследствии также выяснилось, что сын мэра Орска Василия Козупицы имеет недвижимость в Дубае, при этом "всего добился сам", а дамба за 1 млрд руб., которую, по мнению подрядчика, могли "испортить грызуны", оказалась лишь земляным валом даже по версии министра строительства РФ Ирека Файзуллина. Ни к каким уголовным делам такое расхождение в смете не привело, зато уже есть планы по новой реконструкции дамбы.