Российским учителям в среднем начисляли за всю нагрузку всего лишь по 55 тыс. в месяц - Росстат

Российским учителям в 2023 году в среднем начисляли всего 55 тыс. рублей в месяц. Такие данные опубликовал Росстат.

За вычетом налогов эта сумма является мизерной, если учесть, что ее начисляли за всю нагрузку, а не на ставку. Недавно председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил, что сейчас российский учитель работает в среднем на 1,8 ставки. "Новые известия" приводят разные цифры по регионам, хотя в отчете Росстата их нет. Но главный смысл в том, что в расчете на одну ставки "чистыми" в большинстве регионов получаются жалкие 20-25 тыс.

"Только в том случае, если педагог соглашается увеличивать нагрузку до полутора ставок, он может "подтянуть" доход до 35-38 тысяч рублей — той суммы, что получает продавец без базового образования в продуктовом магазине", — пишет издание.

В этих условиях дефицит учителей в школах только нарастает. Однако Минпрос подменяет эту проблему цифрами поступления в педвузы и выпуска из педвузов. В то время как во многих школах нет учителей по многим предметам. По данным Смолина, сейчас 1,25 млн учителей "тянут" 2,25 млн ставок, т.е. по-хорошему не хватает миллиона учителей. И даже если в среднем это 1,5 ставки, то не хватает почти 600 тыс. педагогов.

Минпрос снова пообещал довести среднюю зарплату учителей до средней по региону. Но о количестве ставок ничего не говорилось. Заслуженный учитель России Александр Шевкин считает, что Минпрос и власти в целом сознательно ухудшают положение учителей, чтобы в определенный момент сказать, что привычная общеобразовательная школа c живыми учителями закончилась и необходимо переходить на "цифровую школу".