29 Мая 2024
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: nso.ru

В Новосибирской области собрали и отправили в зону СВО большой груз медикаментов волонтеров-медиков, которые помогают раненым в госпиталях

В Новосибирской области сформирована очередная крупная партия гуманитарной помощи для воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции, в нее вошло всё необходимое для работы госпиталей, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Для волонтеров-медиков, которые помогают раненым в госпиталях, от Новосибирской области отправлены медикаменты, необходимые медицинские материалы, одежда для проходящих лечение бойцов. Кроме того, поставка включает в себя технику для новосибирских подразделений, автомобили УАЗ, квадроциклы, материально-техническое имущество, и многое другое. Всего на этой неделе мы отправим 4 фуры», – рассказала в ходе отправки груза 29 мая председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Ирина Фёдорова.

По поручению Губернатора Новосибирской области Андрей Травникова оперативно обрабатываются все заявки от воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Каждый житель нашего региона может внести свой вклад в формирование гуманитарного груза, связанные с этим организационные задачи решает «Ассоциация «Интеграция», а все финансовые вопросы берет на себя Правительство региона.

(2024)|Фото: nso.ru

С начала года на передовую регион отправил 110 фур с гуманитарным грузом для более 235 подразделений – это продукты питания, вода, средства гигиены, медикаменты, бельё, а также специализированная техника и оборудование для выполнения боевых задач.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: медикаменты, госпитали, зона сво, андрей травников


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