Песков переадресовал Минобороны вопрос об ударе по объекту на Кубани

отвечать на вопрос о последствиях атак дронами ВСУ российских объектов, имеющих отношение к Минобороны.

"Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал заявление сенатора Дмитрия Рогозина об ударе ВСУ по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани и последствия для ядерного паритета между РФ и США.

Утром 29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что над Армавиром уничтожен беспилотный летательный аппарат. 25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Киев нанесл удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. В Армавире действует радиолокационная станция (РЛС) нового поколения "Воронеж-ДМ", являющаяся частью СПРН России.

Ранее агентство AFP со ссылкой на западные источники сообщило, что Украина уже несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России. В частности, утверждается, что переданным оружием был обстрелян объект к западу от Краснодара. Агентство не уточняет, какой именно тип вооружений применялся для атаки.