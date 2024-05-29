В Астраханской области в рамках нацпроекта идет ремонт мостовых сооружений

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт моста через реку Сомовка в Астраханской области. Он расположен на автомобильной дороге регионального значения Маячное - Житное - Краса в Икрянинском районе.

Специалисты дорожно-мостового строительства завершили монтаж балок пролетного строения. Всего на мосту четыре опоры и три пролетных строения.

По итогам последнего обследования в 2019 году, мост был признан предаварийным. В 2020 году был заключён контракт на разработку проектно-сметной документации. Согласно ей габаритные размеры моста не изменятся — это сорок один погонный метр. После заключения государственного контракта подрядчик приступил к капитальному ремонту.

Здесь предусмотрены замена опор, пролетных строений, устройство сопряжения моста с насыпью. А также комплекс работ по установке водоотвода, ограждений, деформационных швов и укрепление откосов.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на этот год. На время ремонта моста предусмотрено устройство временного объезда. Движение автомобилистов не ограничено.

Всего в Астраханской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 19 мостовых сооружениях, 13 из которых планируют ввести в текущем году, сообщает ГКУ АО «Астраханьавтодор».