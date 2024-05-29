В Перми найдены останки слуг царской семьи Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер

В Перми найдены останки слуг царской семьи Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер, расстрелянных в 1918 году большевиками. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая.

9 июня в храме Успения Пресвятой Богородицы на Старом Егошихинском кладбище состоится заупокойная лития у останков Гендриковой и Шнейдер. Также пройдет освящение мемориала у фактического захоронения останков царских слуг. Участие в мероприятиях примет митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

По данным "Ъ-Прикамье", подтвердить, что останки принадлежат слугам царской семьи помогла судмедэкспертиза, которая завершилась около месяца назад.

Фрейлины императрицы Александры Федоровны графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екатерина Шнейдер после ареста царской семьи в августе 1917 года добровольно поехали вместе с императрицей в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Их не допустили в дом Ипатьева, а впоследствии они были взяты чекистами под арест. После убийства царской семьи перевезены из екатеринбургской в пермскую тюрьму.

Царские слуги были убиты в Перми чекистами как заложницы вместе с группой заключенных в ночь с 3 на 4 сентября 1918 года на полях орошения на 5-й версте Сибирского тракта. 16 мая 1919 года тела Гендриковой и Шнейдер были перезахоронены по христианскому обряду в деревянном общем склепе на Новом Всехсвятском (Егошихинском) православном кладбище. Однако после окончательного установления в регионе власти большевиков могилы убитых заложниц были срыты. В 1981 году канонизированы Русской православной церковью за границей наряду с другими слугами царской семьи.