29 Мая 2024
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Фото: БФ &quot;Дети России&quot;

В Екатеринбурге всероссийский форум "ArtНавигатор" собрал более 250 участников

Форум "ArtНавигатор" собрал в Екатеринбурге более 250 участников со всей России. Всероссийский форум юных дарований проходил 27 и 28 мая. Культурно-просветительский проект Благотворительного фонда "Дети России" завершился гала-концертом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, чтобы пообщаться с именитыми наставниками, получить награды и выступить на сцене прибыли дети из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга. Дети пробовали себя в новой пластике под руководством хореографа Вячеслава Ильина. У вокалистов было трое педагогов и глубокое погружение в каждый аспект этого искусства. Приемам актерского мастерства детей учил Вячеслав Мокану. Навыки по сценическому движению развивала Юлия Ефимова. А за пение и исполнительское мастерство отвечала Елена Солдатова – певица, композитор и худрук студии "МегаСаунд" Московского Дворца Пионеров.

Форум "ArtНавигатор" в Екатеринбурге(2024)|Фото: БФ "Дети России"

"Гала-концерт – это красочная, захватывающая часть форума. Но, конечно, самое важное для нас и, не сомневаемся, для детей – это те знания и навыки, которые они получают на занятиях. Мы вновь убедились: самые яркие открытия дети получают именно в образовательные дни. Это даст им хороший ресурс для дальнейшего роста!", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Победители в номинации "Изобразительное искусство" приобрели новые навыки по объемному моделированию от студии "ФА-САД", и знания, которыми поделился екатеринбургский художник Алексей Рыжков.

Форум "ArtНавигатор" в Екатеринбурге(2024)|Фото: БФ "Дети России"

Главным СМИ проекта "ArtНавигатор" вновь стал собственный Telegram-канал, который продолжит работу и в ближайшие дни. Здесь есть рассказ об ансамбле жестового пения "Взлет" из Омска, который получил специальный приз, принял участие в мероприятии и вызвал самую долгую овацию зала. А также интервью с наставниками, которые раскрыли юным корреспондентам некоторые секреты и фишки занятий и поделились впечатлениями.

Сразу после летних каникул начнется подготовка к III Всероссийскому форуму юных дарований "ArtНавигатор".

Форум "ArtНавигатор" в Екатеринбурге(2024)|Фото: БФ "Дети России"

Теги: форум, дети, Екатеринбург


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