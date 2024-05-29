Глава МЧС России сообщил, в какие вагоны в поезде лучше не покупать билет, чтобы не взорваться

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков рассказал, куда террористы и диверсанты с большей вероятностью будут закладывать бомбу в пассажирском поезде.

"В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне <...>, [который] будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине", — приводит слова Куренкова ТАСС.