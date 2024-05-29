В Петербурге на могиле Пригожина появились памятник и скульптура во весь рост

На могиле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга появились памятник и скульптура во весь рост.

Монумент установлен сегодня, 29 мая, в 11.00. Левый борт куртки Пригожина украшают три звезды Героя. Известно, что при жизни он был награждён Звёздами Героя России, ЛНР и ДНР. Памятник официально планируют открыть 1 июня, в день рождения основателя ЧВК, пишет портал 47news.

Напомним, вечером 23 августа 2023 г. самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Среди пассажиров самолета, помимо основателя ЧВК "Вагнер", также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

29 августа 2023 г. появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом.

СКР до сих пор официально не озвучил причины крушения самолета, на котором летело руководство ЧВК "Вагнер".