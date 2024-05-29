В Кремле не смогли объяснить необходимость назначения Дюмина секретарем Госсовета

В Кремле не смогли толком объяснить необходимость смены секретаря Госсовета – сегодня был издан указ президента о назначении на этот пост помощника главы государства Алексея Дюмина взамен другому помощнику Игорю Левитину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что назначение Дюмина "связано с процессом ротации". При этом Левитин из Госсовета не уходит, по словам представителя Кремля, он продолжит участвовать в его работе. "Дюмин будет решать вопросы функционирования этой структуры", - сообщил Песков.