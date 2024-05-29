29 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловское правительство выплатит по 100 тысяч рублей погорельцам из Березовки

Погорельцам деревни Березовка Артинского района пообещали произвести выплаты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, пожар вспыхнул вчера - 28 мая и оставил без крыши над головой четыре семьи. Всего огнем поражены 10 частных домов, три из которых - нежилые.

Органы местного самоуправления уже приступили к оценке ущерба и составлению социальных паспортов для оказания помощи жителям деревни. Сейчас участники межведомственной рабочей группы проводят анкетирование тех, чье имущество пострадало от вчерашнего пожара. Собранные данные лягут в основу индивидуальных "паспортов семьи", в которых будет отражена необходимая для оказания помощи информация — от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей.

Документы и заявления на выплаты принимают представители отдела назначения социальных пособий муниципального управления соцполитики.

"Пострадавшим от пожара будут выплачены все обязательные компенсации. Правительство Свердловской области оперативно направит единовременную денежную выплату в 10 тыс. рублей на первоочередные нужды каждому жителю, чье имущество пострадало от пожара. Также в соответствии с действующим законодательством по 100 тыс. рублей получат жители Березовки, чьи дома полностью сгорели", - говорится в сообщении департамента.

Ранее в полиции заявили, что предварительная сумма ущерба составляет 12 млн рублей. Там также рассказали, что могло стать причиной вспыхнувшего пожара. В дело уже вмешалась прокуратура.

Теги: Березовка, погорельцы, выплата, пожар


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