РЖД после истории с котом Твиксом ввели опцию указать кличку и вид питомца в билете

РЖД при оформлении перевозки питомца начали вводить опцию указания его клички и описания.

"При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного", - сообщается в телеграм-канале РЖД.

Пока такая опция есть только в приложении на Android. В веб-приложении и на сайте таких новаций нет, но планируются.

Ранее в РЖД заявили о запрете на высадку животных в поездах дальнего следования дочерней Федеральной пассажирской компании. Это произошло после того, как из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург" проводник выкинула из поезда кота Твикса. После этого глава РЖД Олег Белозеров высказался о гибели в Кирове кота Твикса. Он уточнил, что первый, кто отвечает за перевозку животного, - хозяин.