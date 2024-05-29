29 Мая 2024
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Политика Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер обозначил предложения по формированию нацпроекта «Устойчивая динамичная экономика»

Президент России Владимир Путин сегодня своим указом назначил секретарем Государственного Совета Алексея Дюмина. Накануне Дюмин открывал семинар-совещание комиссий Госсовета совместно с правительственными структурами, главами регионов, представителями бизнеса, посвященное обсуждению вопросов реализации обновленных национальных проектов, которые запустят в 2025 году.

В ходе семинара-совещания на площадке Выставки-форума «Россия» на ВДНХ обсуждали вопросы формирования новых нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных», «Устойчивая динамичная экономика».

А уже сегодня, 29 мая, глава российского государства Владимир Путин намерен провести заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

(2024)|Фото: kremlin.ru

Открывая обсуждение на площадке семинара-совещания на ВДНХ помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул: «Уже была команда руководителя нашей страны, чтобы подключить комиссии Госсовета непосредственно в работу правительственных для отработки окончательного решения по тем нацпроектам, которые будут обновлены. Работа Госсовета по тем направлениям, которые были обозначены, продолжается».

(2024)|Фото: kremlin.ru

Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер в ходе семинара-совещания высказал сразу несколько конкретных предложений.

Напомним, комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы», возглавляемая челябинским губернатором, участвует в разработке национального проекта «Устойчивая динамичная экономика».

Ранее о новом нацпроекте вице-премьер российского правительства Александр Новак сообщал, что он будет направлен на достижение национальной цели по созданию устойчивой и динамичной экономики.

«Это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект», — сказал Александр Новак.

Формирование нацпроекта, приоритеты и методология реализации сейчас в центре внимания и работы в рамках Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы»

Глава комиссии челябинский губернатор Алексей Текслер в ходе семинара-совещания на ВДНХ подчеркнул: «Сегодня это приоритет развития нашей страны, учитывая внешнесанкицонное давление и задачи в части технологического, финансового суверенитета, которые поставил Президент России Владимир Владимирович Путин».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

По словам главы Южного Урала, предстоит , в частности, определить направления, на которые могут быть распределены высвобожденные при списание регионам 2/3 бюджетных кредитов средства.

Алексей Текслер отметил, что власти российских регионов уже "предлагают максимально широкий перечень инфраструктурных и инвестиционных проектов, на которые внутри регионов можно направить средства от списания". Также, по его словам, большое внимание уделяется вопросам межбюджетных отношений и софинансирования мероприятий национальных проектов из федерального и региональных бюджетов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Еще один акцент Алексей Текслер сделал на задаче формирования мер поддержки бизнеса в работе по адаптации продукции к иностранным рынкам и требованиям сертификации.

"У нас есть набор мер поддержки экспортеров, которые сегодня реализуются. Одна из задач, которую мы перед собой ставим, это донастройка этих мер. По поддержке возможности выходов наших экспортеров на внешние рынки", - отметил в комментарии журналистам по итогам семинара-совещания Алексей Текслер.

В ходе семинара-совещания прошли дискуссии, круглые столы по актуальным вопросам развития экономики, системы образования, семейной политики, строительства, развития инфраструктуры и других направлений.

Теги: алексей текслер, дюмин, путин, новак, национальные проекты


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