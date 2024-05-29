29 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В глазах граждан мусорная реформа не является успешной, все видят навалы у помоек – СФ

Глазами граждан мусорная реформа не является успешной, поскольку мы не добились чистоты на наших мусорных площадках, заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. "Не хватает по-прежнему площадок по сбору и переработке отходов", - отметил сенатор на парламентских слушаниях по проблемам в отрасли.

Первый зампред экологического комитета СФ Олег Кувшинников добавил, что регионы чаще всего жалуются на недостаток контейнерных площадок, наличие нескольких "ответственных за вывоз лиц". "Но у семи нянек дитя без глазу", - отметил экс-губернатор Вологодской области.

"Граждане считают самой серьезной проблемой навалы у мусорок. Нарушается график вывода ТКО. 95% обращений в адрес СФ – это навалы мусора, их видят все жители", - отметил Кувшинников.

Директор же Российского экологического оператора Денис Буцаев обвинил в ситуации власти: "Проблему контейнерных площадок неоднократно обсуждали. Эта проблема в течение всей минувшей зимы была такой: площадки остались безхозными фактически, они попали в законодательную вилку. За муниципалитетами их закрепить не удалось. Это приводит к тому, что хозяев у площадок нет. Надо либо закреплять площадки (с соответствующим финансированием) либо за муниципалитетами, либо за регионами. Проблема еще и в доступе к площадкам. Зима была снежной, и несвоевременная чистка дворов мешает подъезду техники к мусоркам". Он предложил закрепить норматив по чистке подъездов к контейнерным площадкам.

Также Буцаев обрисовал ситуацию в целом: "В 38 субъектах дорожные карты по созданию инфраструктуры выполняются в соответствии с графиком. В остальных регионах есть отставание, в том числе серьезное, то есть догнать график уже невозможно, по ним нужны экстраординарные меры. В семи регионах дорожные карты не исполняются от слова "совсем". Риск уже наступил, нужно формировать новые планы. У восьми субъектов нет потребности в дорожных картах – там уже все создано. Наконец, в Белгородской области, по понятным причинам, создание дорожной карты пока невозможно".

Теги: мусорная реформа, помойки, рэо, россияне


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