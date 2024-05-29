В Киеве заявили, что наносят удары Storm Shadow по России с разрешения Лондона

ВСУ наносят удары ракетами Storm Shadow по территории России с разрешения Лондона, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

"У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow", — сказал Сак в интервью Bloomberg.

Ранее агентство AFP со ссылкой на западные источники сообщило, что Украина уже несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России. В частности, утверждается, что переданным оружием был обстрелян объект к западу от Краснодара. Агентство не уточняет, какой именно тип вооружений применялся для атаки.