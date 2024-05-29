Ищите женщину. Причиной убийства врача-лора в Нижневартовске могла стать ревность

В Нижневартовске врача-стоматолога, обвиняемого в убийстве детского врача-лора отправили под стражу на два месяца. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Ранее сообщалось, что убийство произошло на бытовой почве во время распития алкогольных напитков. Сообщалось, что в ночь с 25 на 26 мая, подозреваемый в своей квартире по ул. Ленина пил алкоголь со своими знакомыми. Утром между врачами произошла ссора и стоматолог нанес лору два удара ножом в грудь. Прибывшая на место "скорая" констатировала смерть мужчины.

По данным телеканала "Мегаполис", причиной убийства могла стать ревность. Зубной врач Ислам Висанбиев якобы завидовал своему другу детства, лору Альберту Загирову - медсестра, в которую были влюблены оба врача, выбрала Загирова.

Якобы обвиняемый зарезал свою жертву ночью, после пьяного скандала в ночном клубе и потасовки у него дома. В себя Висанбиев пришел уже в камере и совершенно не помнил, что он натворил.