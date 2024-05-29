"Ашан" продолжит работу в России

Торговая сеть "Ашан" опровергает слухи об уходе из России – она продолжает работу в стране.

Об этом сообщила коммерческий директор "Ашан ритейл Россия" Ася Балабай в ходе стратегической сессии "Недели российского ретейла", пишет ТАСС.

Слухи о том, что "Ашан" может уйти из России, появились с началом СВО, компания несколько раз подтверждала, что не будет отказываться от российских активов. Из-за этого французскую компанию на Украине внесли в список "спонсоров войны", при этом ритейлер продолжает работать и в этой стране. В России у "Ашана" - 100 городов присутствия, 231 магазин и около 30 тыс. сотрудников. На Украине у "Ашана" 11 городов присутствия и около 6 тыс. сотрудников.