Закон об иноагентах в Грузии подпишет глава парламента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подпишет закон об иностранных агентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили. Этот редчайший случай произойдет по той причине, что президент наложила вето на принятый закон, но парламент преодолел его.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, который вызвал резкое недовольство на Западе. Там поддержали акции проеста и пригрозили Грузии последствиями. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен предупредил, что Вашингтон пересмотрит свое отношение к Грузии, если она как-то ограничит у себя деятельность иностранных агентов. А Брюссель предупредил, что не примет в таком случае Грузию в ЕС.

Однако накануне парламент преодолел вето президента и "повторно" принял закон. Восемьдесят четыре депутата проголосовали "за", только четыре "против".

Как сказал Папуашвили, закон отравлен в администрацию президента. Но с большой вероятностью она не подпишет его. Поэтому его подпишет сам Папуашвили. Это допускается, если после преодоления вето в течение пяти дней президент снова не подписывает закон. После подписи спикера парламента и публикации закон вступает в силу.

Согласно закону, все неправительственные организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться в специальном реестре до конца июля. В противном случае их ждет штраф в размере $10 тыс., а в случае отказа выплатить штраф — арест счетов. Многие иностранные агенты уже заявили, что не будут регистрироваться.

26 мая, по случаю Дня независимости Грузии, вице-президент США Камала Харрис направила в адрес Зурабишвили поздравительное письмо с угрозой неприятных последствий в случае принятия закона.

Сенатор Алексей Пушков считает, что Зурабишвили и есть "главный иноагент в Грузии, давно и сознательно работающий на подчинение страны внешним силам". По этой причине она и выступает против закона.