Национализации активов западных компаний не будет, речь идет о временном управлении – МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России исключают национализацию активов западных компаний, покинувших страну. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, речь идет о "временном управлении". "Вводимые меры не предполагают изменения права собственности", - цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, "Москва не политизирует торговые вопросы и готова оказать помощь оставшимся на российском рынке компаниям при условии соблюдения ими законов страны, а также выполнения обязательств социального характера".