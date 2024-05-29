Власти не выявили этических нарушений при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже

Власти по итогам служебного расследования не выявили нарушений этических норм при допуске на ЕГЭ в одной из воронежских школ.

"Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции", - сообщили в областном правительстве.

Отмечается, что "на камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов пункта приема экзамена к выпускникам", передает РИА Новости. Осмотр при помощи ручного металлодетектора "проводился корректно, с привлечением охранника женского пола".

Ранее СМИ сообщили, что в Воронеже школьников заставляли снимать одежду, чтобы пройти металлодетектор перед сдачей Единого государственного экзамена.

Как заявил один из учащихся, в пункте проведения экзамена наблюдатели заставили его снять брюки из-за сработавшего металлоискателя. По его словам, с собой он не брал ни телефон, ни шпаргалки, а на одежде у него не было металлических пуговиц и ремня. Кроме того, девочек заставили снимать предметы одежды, в том числе нижнее белье.