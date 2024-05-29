Экс-капитан сборной России по футболу Александр Кержаков стал тренером казахского "Кайрата"

Экс-капитан сборной России по футболу Александр Кержаков стал главным тренером казахстанского клуба "Кайрат", с ним подписан контракт, сообщили в клубе.

В "Кайрате", который находится на третьей строчке турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги, отметили, что 41-летний Кержаков в этом году стажировался в испанской "Севилье" и в итальянском "Интере", а до этого тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица.

"Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги", - напомнили в "Кайрате".