Бастрыкин велел возбудить дело после наезда самокатчиков на девушку в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после наезда пары самокатчиков на девушку в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что двое молодых людей, катаясь на электросамокате по уральской столице, совершили наезд на 23-летнюю девушку. После этого пара скрылась, а пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту инцидента. Также Бастрыкин затребовал доклад об уже установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Близкий к городской администрации Telegram-канал "Екатеринбург. Главное" утверждает, что известно и время, и дата, и место происшествия, в котором усмотрены признаки состава преступления. Пострадавшая от наезда сломала руку.

"Мы считаем, что аналитика кикшеринга ЯндексGo будет способна найти тех, чей аккаунт оказался в тот момент в этой точке Екатеринбурга. Остальное – дело техники", - отмечает канал.

Напомним, что власти уральской столицы начали разработку соглашения с фирмами, сдающими в аренду электросамокаты. Планируется, что город разделят на три скоростные зоны.