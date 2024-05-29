ЛДПР предложила платить компенсацию родителям, чьим детям не хватило мест в садиках

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о социальных сертификатах для семей, чьи дети не получили место в детском саду. Им предложено платить компенсацию для расходов на няню или частный детсад.

Такие меры поддержки действуют только в ряде регионов, но и там они очень малы. Например, в Архангельской области пособие составляет 2 тыс. рублей, в Кирове - 2,5 тыс. Это не позволяет родителям ни нанять няню, ни отдать ребенка в частный детский сад.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы о соцзаказе и об образовании. Выделять средства на такие меры поддержки регионы должны будут самостоятельно, исходя из числа детей, которым не хватило места в детсадах.

Как сообщила недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова, доступность детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в среднем по стране составляет 99,6%. Доступность садиков для детей в возрасте от трех до семи лет также увеличилась и составляет почти 100%.