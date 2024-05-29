29 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

В Правительстве одобрили трансформацию налоговой системы России

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024-26 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Пакет рассмотрят на заседании Правительства в четверг 30 мая. Потом работа с поправками продолжится в Госдуме совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, сообщает кабмин в своем telegram-канале.

Ранее министерство финансов России внесло в кабмин пакет законопроектов по изменению налоговой системы. Он будет рассмотрен на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства. Повышение ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) коснется доходов от 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год). Для остальных граждан сохранится ставка НДФЛ в 13%. В Минфине отметили, что повышенный налог будет выплачиваться не со всей суммы доходов, а с превышения установленных порогов.

Для тех, кто получает от 2,4 млн до 5 млн руб. в год (200 000–416 666 руб. в месяц), ставка НДФЛ составит 15%. Для доходов от 5 млн до 20 млн руб. в год (416 666–1,67 млн руб. в месяц) — 18%; для доходов от 20 млн до 50 млн руб. в год (1,67–4,17 млн руб. в месяц) — 20%; для доходов свыше 50 млн руб. в год (свыше 4,17 млн руб. в месяц) — 22%.

Теги: Правительство, комиссия, налоги, бюджет


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