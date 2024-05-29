На Среднем Урале – второй за неделю крупный пожар в деревне

В среду на Среднем Урале произошел второй за неделю крупный пожар в деревне. От огня также пострадали жилые дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 11 утра в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в деревне Сарапулка Березовского городского округа. На площади в 400 квадратных метров горели два частных жилых дома и надворные постройки на улице Наумова.

Как отметили в МЧС, тушение осложнялось порывами ветра. Еще до прибытия огнеборцев на улицу самостоятельно эвакуировались шесть человек. По данным ведомства, пострадавших нет.

В данный момент открытое горение ликвидировано, проводятся разбор и проливка сгоревших конструкций.

Напомним, накануне в деревне Березовка Артинского района произошел крупный пожар, уничтоживший 10 жилых домов. Сегодня в полиции назвали возможную причину случившегося.