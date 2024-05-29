В Перми из-за отключения электричества под угрозой оказались результаты ГИА

В центре Перми сегодня произошла авария на трансформаторной подстанции, из-за которой без света остались несколько домов на ул. Пермской.

Properm.ru сообщает, что с жалобой на отсутствие света в "Пермэнерго" обратился Региональный центр обработки информации (РЦОИ) Пермского края. В издании отмечают, что сейчас на территории страны идет государственная единая аттестация (ГИА).

Технологическое нарушение произошло в центральной части Перми, в квартале улицы Пермской, примыкающей к Комсомольскому проспекту. Отключились три трансформаторные подстанции, две из которых принадлежат "Пермэнерго". Работа на них была оперативно восстановлена - в течение получаса.

Третья подстанция, по данным источника издания, относится к территориальной сетевой организации (ТСО) — "Энергосервис Звездного". Трансформатор находится в неисправном состоянии.

В компании "Энергосервис Звездного" не ответили на звонок корреспондента Накануне.RU.