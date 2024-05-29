Москалькова: Работу по обмену военнопленных приостановили из-за требований Киева

Работу по обмену военнопленных приостановили из-за украинской стороны, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", — цитирует ее РИА Новости.

В прошлом году Москалькова отмечала, что процесс обмена военнопленными затягивается из-за двойных стандартов Украины, которая вычеркивает из списков рядовых и сержантов.

В июне 2023 года сообщалось, что в Киеве дали предписание при обмене в первую очередь возвращать боеспособных солдат и офицеров "Азова"*. Последними в списки на обмен военнопленных включены "лица офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава" с ранениями и травмами, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй.

* Запрещенная в России экстремистская организация