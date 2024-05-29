В Карелии задержали одного из самых богатых депутатов республики

В Карелии по подозрению во взяточничестве задержали одного из самых богатых депутатов республиканского заксобрания Виталия Красулина. Shot без ссылки на источник пишет, что парламентарию вменяют дачу взятки в 200 тыс. руб.

Также сообщается, что задержан и сын депутата Артем, который сейчас занимается бизнесом, а ранее возглавлял Фонд развития промышленности Карелии.

Сообщается, что взятка предназначалась некому силовику в обмен на информацию об объявлении Красулина в розыск или другим следственным действиям по его персоне.

Красулин избирался в заксобрание Карелии с 2022 года, возглавляет в республиканском парламенте комитет по бюджету и налогам. В 2022 году подал декларацию об имуществе с доходом в 27,7 млн руб., также он приобрел отель "Онежский замок" за 94 млн руб.

Помимо гостиничного бизнеса Красулин активно занимается добычей карельского шунгита.