29 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Яна Бахтина

Отец Миши Бахтина с СМА отсудил 55 тыс. рублей у полиции, задержавшей его во время пикета

Дмитрий Бахтин сумел отсудить у МВД компенсацию морального вреда после задержания на пикете у здания полпредства УрФО. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Напомним, что в тот день, 15 февраля, Екатеринбург должен был посетить глава государства Владимир Путин. Бахтин в мороз вышел к полпредству, чтобы привлечь внимание президента к проблеме его маленького сына, которому облминздрав не выдает положенный для лечения препарат, а обещание губернатора решить вопрос, которое тот дал в преддверии декабрьской "прямой линии" Путина, так и осталось невыполненным. В обычных случаях полиция с пониманием относилась к действиям обеспокоенного отца, но в тот день екатеринбуржца задержали и составили протокол. Неофициальной причиной якобы стала "маска", скрывающая лицо мужчины, однако сам Бахтин заверил, что надел балаклаву из-за мороза.

В дальнейшем Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Бахтина виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ – "нарушение порядка проведения публичных мероприятий" и назначил штраф в размере 10 тыс. руб. Адвокат обжаловала решение в Свердловском областном суде, который отменил решение о штрафе.

Сегодня состоялось очередное судебное заседание, но инициатива исходила уже со стороны екатеринбуржца. Всего семья была намерена взыскать с МВД России, УМВД Екатеринбурга и Министерства финансов РФ 160 тыс. 300 руб. за нанесенный моральный ущерб и затраты на услуги адвоката. Исковые требования были удовлетворены частично.

"С Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел РФ за счет казны РФ в пользу Бахтина Д.Ю. взысканы убытки в сумме 20 тыс. руб., компенсация морального вреда в сумме 25 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 10 тыс. руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 руб. Решение суда в законную силу не вступило", - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Напомним, 28 мая Бахтин устроил пикет возле здания Министерства здравоохранения РФ в Москве. В руках мужчина держал плакаты со словами "Президент Путин, спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством" и "Ничто на свете не стоит слезы невинного ребенка". Как оказалось, екатеринбуржец все же сумел добиться встречи с помощником министра здравоохранения РФ и директором департамента медицинской помощи детям, и федеральные чиновники подтвердили необходимость выделения препарата.

Теги: Бахтин, Екатериньург, суд, полиция, компенсация


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