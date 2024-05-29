В Белгородской области украинские дроны сбросили боеприпасы на территорию школы

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, при сбросе боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа повреждены здание школы и объект связи. Пострадавших нет.

Гладков уточнил, что детей в школе не было - занятия проходят в дистанционном формате обучения.

Еще один FPV-дрон ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округа. В результате взрыва повреждено частное домовладение. Никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что жителям Белгородской области, которые нарушат запрет на въезд в населенные пункты, где действует режим ЧС, могут быть лишены возможности получить помощь и выплаты. Режим ЧС действует в 15 приграничных населенных пунктах.