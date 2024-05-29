Экс-мэр Радужного покидает город

Бывший мэр Радужного Наталья Гулина покидает город. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня уезжаю из Радужного, в котором прожила большую часть своей жизни. Заехала в храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, попрощалась с Отцом Сергием. Люблю всех вас и каждого по отдельности! Удачи всем вам", - сообщила экс-чиновница.

Напомним, 27 мая Гулина ушла в отставку. На фоне отставки Гулиной появилась информация, что она может возглавить департамент внутренней политики Югры, который как раз недавно остался без руководителя. В разговоре с журналистом Накануне.RU бывший мэр Радужного оставила без комментариев эту тему, сказав, что "правду она не скажет, потому что не может, а врать не хочет".