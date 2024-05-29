29 Мая 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Ущерб на 12 миллионов. В МВД рассказали, что могло вызвать пожар, уничтоживший 10 домов в Березовке

Предварительной причиной возникновения пожара, уничтожившего 10 домов в деревне Березовка Артинского района, могла стать стеклянная банка на одном из участков по улице Грязнова. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, банка могла создать эффект линзы, через которую солнечные лучи подожгли сухую траву. От нее огонь перебросился на баню, а затем на жилые дома. На данный момент специалисты отрабатывают и другие возможные версии.

"Общая сумма ущерба, причиненная стихийным бедствием собственникам домов, составляет порядка 12 млн рублей. Точный размер установит специальная комиссия. Люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у ближайших родственников. На заседании оперативного штаба при главе района Алексее Константинове было принято решение выделить одной пострадавшей семье другое жилье в поселке городского типа Арти, расположенном в 45 км от места ЧП. Супруги с предложением согласились. Другим пострадавшим решается вопрос о выплате компенсации", - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что полиция уже направила собранные по факту пожара материалы для принятия решения в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области. По его сведениям, совместно с огнеборцами в эпицентре событий работали по оказанию помощи гражданам 17 сотрудников территориального ОВД и 5 единиц служебного транспорта.

"Представители МВД обеспечивали бесперебойный подъезд машин МЧС, охраняли спасенное от огня имущество пострадавших жителей села. Фактов мародёрства не допущено. Гражданам, у которых в огне пропали документы, полицейскими из подразделения по вопросам миграции будет оказана максимально-оперативная помощь по оформлению новых документов", - резюмировал Горелых.

Напомним, пожар вспыхнул вчера - 28 мая и оставил без крыши над головой четыре семьи. В дело уже вмешалась прокуратура.

Теги: Березовка, дом, пожар, причина


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