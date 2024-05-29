СМИ: В России начали продавать европейскую бытовую технику, предназначавшуюся Украине

Российские маркетплейсы начали продавать бытовую технику из недружественных стран (Bosch, LG), предназначавшуюся для украинского рынка, передает "Коммерсант" со ссылкой на покупателей. "Локализацию" выдают, например, наклейки на украинском языке. Эксперты считают, что такие поставки носят массовый характер. Якобы некоторые бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке.

Продавцы утверждают, что техника поставляется не с Украины, а из стран-производителей, например, из Турции.

Участники рынка считают, что на Украине техника оказалась не востребованной из-за снижения спроса на фоне ухудшения экономической ситуации и массовой эмиграции беженцев.