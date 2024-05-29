Водитель из Лесного выплатит компенсацию ребенку, попавшему под колеса его автомобиля

Житель ЗАТО Лесной выплатит компенсацию морального вреда семье 7-летней девочки, угодившей под колеса его автомобиля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло в ноябре прошлого года, когда девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Гоголя. Водитель "Лады" допустил наезд на ребенка, из-за чего девочку госпитализировали в ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясением головного мозга, кровоподтеком и ссадиной в области лба. Судебно-медицинское освидетельствование показало, что ребенок получил телесные повреждения, повлекшие за собой легкий вред здоровью.

Виновника ДТП уже привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ, назначив штраф в размере 4 тыс. рублей. Однако представитель девочки обратился в прокуратуру еще и за компенсацией морального вреда.

"Физические и нравственные страдания несовершеннолетней выразились в сильном испуге, испытанной физической боли, оставшемся шраме на лице. В связи с изложенным, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с виновника дорожно-транспортного происшествия в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда", - пояснили в прокуратуре.

Городской суд г. Лесного удовлетворил исковые требования, взыскав с водителя в пользу несовершеннолетней 30 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.