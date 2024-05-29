29 Мая 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Страница Александра Старжинского &quot;ВКонтакте&quot; / vk.com/starzhved

В Югре ответили экс-мэру, покинувшему пост ради того, чтобы стать риэлтором

Telegram-канал "5-й этаж", который связывают с правительством Югры, высказал свою версию появления публичных заявлений экс-главы Половинки (Кондинский район Югры), который объяснил свой переезд из округа в Тюмень тем, что в автономии "не нужны молодые амбициозные специалисты". По мнению авторов канала, публичное заявление Старжинского на тему политической обстановки в Югре следует воспринимать с двух позиций.

"Первая – попытка заявить о себе в новом регионе проживания, вторая – объяснение собственных карьерных неудач. На пятом этаже не верят в истории, что Старжинский используется кем-либо для достижения политических целей", - сообщает канал.

По мнению авторов публикации, следует понимать, что "самый молодой мэр России" (получил пост в 24 года, проработал пять лет, до осени 2023-го, переизбираться не стал) так и не смог отметиться реальными подвигами.

"На посту главы Половинки Старжинский занимался саморекламой, формируя себе образ борца за народную правду. Всю хозяйственную и административную работу в это время выполняла заместитель главы Елена Михайлова, которая в итоге и осталась в администрации поселка вместо него", - пишет "5-й этаж".

Далее Старжинский стал участником школы кадрового резерва "Лидеры изменений Югры", где не смог защитить выпускную работу, и в итоге не получил диплом. Следующим фактом в биографии стала Гуманитарная миссия Югры на Донбассе, однако и там экс-глава не выдержал условий. Одним из требований техники безопасности на новых территориях является запрет на размещение информации о своем местонахождении в социальных сетях. Это привело к конфликту, и Старжинский разорвал контракт с Миссией.

"Безусловно, за годы службы молодой человек научился пиариться на созданных им же самим конфликтных поводах, однако его пригодность, как специалиста иного профиля вызывает сомнения. На пятом этаже рекомендуют будущим работодателям Старжинского внимательно оценить качества соискателя, либо потом не удивляться всевозможным "скандалам" и "расследованиям", - заключает канал.

Александр Старжинский(2024)|Фото: Страница Александра Старжинского "ВКонтакте" / vk.com/starzhved

Напомним, ранее Старжинский переехал из округа в Тюмень и занялся недвижимостью. В своих соцсетях политик мотивировал решение "сложной политической ситуацией в Югре".

"В округе не нужны молодые, амбициозные специалисты", - говорит Старжинский в коротком ролике.

Журналисту Накануне.RU Старжинский выразил мнение, что увидел такую тенденцию в своем кругу общения.

"Я говорю о том, что вижу: говорят, либо ты с нами, либо ни с кем. Почему, например, этот человек – в команде, а этот – нет? Если ты не возражаешь, ты – в команде, если отстаиваешь свою точку зрения – нет. Могу назвать знакомых, которые уехали и реализовали себя в других регионах. Их никто в Югре не услышал", – сказал Старжинский.

В ответ на вопрос, как вышло, что при такой системе Старжинский сам несколько лет возглавлял Половинку, бывший глава рассказал историю своего избрания.

"Я шел самовыдвиженцем, и меня не рассматривали как конкурента. Я пришел наперекор. Меня поддерживали люди, я был настойчив", – сказал Старжинский.

Теги: Александр Старжинский, Половинка, "5-й этаж"


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Ранее 27.05.2024 10:57 Мск В Югре экс-мэр покинул пост ради того, чтобы стать риэлтором

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