Польша разрешила применять поставляемое Киеву оружие для ударов по России

Польские власти заявили, что не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории России.

"На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений", - сказал замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. Его цитирует ТАСС.

Между тем, США по-прежнему против использования украинским режимом американского оружия для ударов по территории России, несмотря на призывы Зеленского и генсека НАТО. Об этом заявили два высокопоставленных американских чиновника.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять запрет для Украины на удары западным оружием по территории РФ. Он считает, что это не вовлечет НАТО в войну с Россией.