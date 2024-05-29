Евгения Ройзмана* хотят выгнать из фонда "Город без наркотиков"

Бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне иностранного агента Евгения Ройзмана* собираются исключить из учредителей фонда "Город без наркотиков". Об этом заявил глава организации и депутат екатеринбургской думы Тимофей Жуков.

По его словам, имя Ройзмана* среди учредителей негативно влияет на репутацию фонда, что уже можно наблюдать. При этом, речь идет не о его статусе иноагента, а о личности как человека. В связи с этим, в Арбитражный суд Свердловской области и районный суд Екатеринбурга были направлены соответствующие иски.

"Это единственный на сегодняшний день способ исключить Ройзмана из состава учредителей. Он с 2014 года в фонде никем не является. Ушел, оставил долги огромные, до сих пор с которыми мы пытаемся разобраться. Он просто подлец — вот это как бы основные репутационные риски. Их уже организация понесла. Это же для мира он герой, а для тех, кто с ним работал, все же понятно", — передают слова Жукова 66.RU.

Он также добавил, что новый статус Ройзмана* касается исключительно его личной жизни и к фонду, к счастью, не относится. При этом, нежелание иноагента покидать состав учредителей вот уже 10 лет, вероятнее всего, связано с его надеждой когда-нибудь вернуться.

При этом сам Ройзман* заявил, что "Город без наркотиков" сам уже 10 лет как не работает и существует только юридически, занимая помещение. Обвинение в многочисленных долгах бывший мэр решил не комментировать.

*Внесен в реестр иностранных агентов