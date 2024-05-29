29 Мая 2024
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Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press

Китай отказался от поставок оружия в Россию после звонка Байдена - WP

Администрация Байдена рассматривает "жесткие контрмеры", чтобы противостоять наступлению России в украинском конфликте. В частности, рассматривается возможность "наказать Китай" за поставку Москве "важных технологий" и снять ограничения на использование ВСУ американского оружия для ударов по объектам на территории РФ, пишет Washington Post.

Издание подчеркивает, что Белый дом серьезно обеспокоен "уязвимостью Украины на поле боя", иначе бы не пошел на эти шаги, которые могут привести к значительной эскалации.

Союзничество Москвы и Пекина вынуждает Вашингтон буквально балансировать между собственными интересами (а они сейчас заключаются в попытке стабилизировать отношения с Китаем, избегая новых торговых войн) и желанием ввести в отношении КНР санкции.

Издание сообщает, что Китай в 2022 году хоть и призвал к прекращению огня сразу после начала СВО, но при этом был готов к поставкам оружия в Россию. Якобы, Байден лично позвонил председателю КНР Си Цзиньпину и надавил на него, пригрозив реакцией США. Си был в бешенстве и прямо спросил, не угрожает ли ему Байден. Тем не менее, от прямых поставок оружия Си воздержался. Но источники в Вашингтоне сообщают, что китайский лидер поручил Лю Хэ, бывшему вице-премьеру и одному из самых доверенных лиц Си Цзиньпина в переговорах с Западом, курировать "тихую помощь" военным усилиям России. В то же время Китай отправил послания Украине и ее европейским сторонникам с предложением возможного урегулирования.

Теги: китай, оружие, си цзиньпин, джо байден


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