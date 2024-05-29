В Госдуме предложили ввести "Верещагинскую карту" для участников СВО

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести аналог "Пушкинской карты" для участников СВО. Ее номинал мог бы составить, например, 15 тысяч рублей.

"Пушкинская карта" — это программа культурного просвещения молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет, запущенная в 2021 году. Ежегодно на карту поступают 5 тыс. рублей. Ее обладателями стали более 9 млн человек. Чтобы ее получить, нужно иметь аккаунт на "Госуслугах".

Лантратова предлагает дать название "Верещагинская карта" в память о выдающемся художнике-баталисте Василии Верещагине. На средства карты участники и ветераны СВО будут иметь возможность приобретать билеты на культурные события для себя и членов семьи. И только справедливым было бы включение в число получателей этих карт супруг и несовершеннолетних детей военнослужащих и добровольцев, погибших при исполнении воинского долга, считает она.